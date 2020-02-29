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فرنسا تعلن عن وجود 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

29
FEBRUARY
2020
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أكدت فرنسا يوم الجمعة وجود 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا على أراضيها، ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 57، ونصحت مواطنيها بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف انتشار الفيروس، ونصح بالإقلاع عن المصافحة لمكافحة انشار هذا الفيروس المستجد.

بدورها أعلنت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على حسابها في "تويتر"، أنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بفيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية شمالي العاصمة الفرنسية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية وفاة أحد المواطنين المصابين بفيروس كورونا الجديد ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى حالتين في البلاد.

وقال رئيس إدارة الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، الأربعاء، إن المريض الضحية يبلغ 60 عاما، وتوفي في مستشفى La Pitié-Salpêtrière في العاصمة باريس.

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