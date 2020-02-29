اجدد الارقام... ما هي البلدان الاكثر اصابة بفايرس كورونا؟

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بعد الانتشار الوتسع لفايروس كورونا انتشرت احصائيات تدل على عدد الاصاات في كل بلد وهي على الشكل التالي:

1- الصين: مجموع عدد الاصابات: 79252 الاصابات الجديدة: 428 مجموع الوفيات: 2835 الوفيات الجديدة: 47 الحالات المستمرة: 37321 الشفائات: 39096 الاصابات الخطرة: 7664

2- كوريا الجنوبية: مجموع عدد الاصابات: 2931 الاصابات الجديدة: 594 مجموع الوفيات: 17 الوفيات الجديدة: 1 الحالات المستمرة: 2890 الشفائات: 24 الاصابات الخطرة: 10

3- ايطاليا: مجموع عدد الاصابات: 889 الاصابات الجديدة: 0 مجموع الوفيات: 21 الوفيات الجديدة: 0 الحالات المستمرة: 822 الشفائات: 466 الاصابات الخطرة: 64

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