فيروس كورونا يوقف الدوري في بلد أوروبي

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أعلن اتحاد كرة القدم السويسري توقيف مباريات الدوري المحلي، بشكل رسمي، عبر بيان نشره الجمعة، كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا، في عدة بلدان أوروبية، وخاصة إيطاليا.

وقال الاتحاد إن الإجراء الاحترازي سيستمر حتى 15 مارس المقبل، بهدف دراسة الأوضاع الصحية في البلاد، كما أنه سيتم توقيف الرياضات التي تجمع أكثر من 1000 شخص بمكان واحد.

كما تم عرض اقتراح مفاده أن تلعب المباريات المتبقية من الدوري عند استئنافه، بدون الجماهير، تفاديا لانتشار الفيروس.