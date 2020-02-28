البابا يرجئ كل لقاءاته الرسمية اليوم الجمعة!

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قرر البابا فرنسيس "إرجاء لقاءاته الرسمية اليوم الجمعة" في قصر الفاتيكان كما أعلن الكرسي الرسولي الذي كان أشار الخميس الى ان الحبر الأعظم "مصاب بوعكة عابرة".

وقال المسؤول الإعلامي في الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا فرنسيس يحيي رغم ذلك كما في كل صباح القداس في كنيسة القديسة مرتا في مقره والواقعة داخل حدود دولة الفاتيكان.

وأبقى البابا أيضا على اللقاءات المقررة في مقره.

وهناك لقاء خاص مقرر مع رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي دافيد ساسولي.

وكان البابا الذي بدت عليه أعراض الزكام الأربعاء خلال قداس في الهواء الطلق، ألغى الخميس مشاركته في قداس لإصابته بـ"وعكة صحية عابرة".