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الجريمة المخيفة.. الأم وابنها يقتلان الزوج والشقيقة

28
FEBRUARY
2020
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اقترب القضاء الأميركي من إسدال الستار على لغز جريمتي قتل مروعتين وقعتا قبل نحو ربع قرن.
 
 
وبحسب التفاصيل التي أوردتها شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، الجمعة، فقد وجهت 7 تهم بالقتل، والتآمر من أجل القتل، إلى الأم ديلوريس مورغان (66 عاما) وابنها تيد كونورز (47 عاما).
 
وقام الابن نيابة عن أمه بقتل زوجها نيكولاس كونورز بالرصاص عام 1995 في ولاية نيوجرسي الأميركية، بحسب ما يقول المدعون العامون في القضية.
 
وبحسب السلطات، فإن دافع الجريمة كان الحصول على بويصلة تأمين على الحياة تبلغ قيمتها نحو 200 ألف دولار.
 
وقالوا المدعون إن الابن اعترف بأنه تآمر مع والدته لارتكاب جريمة قتل زوجها، كما اعترف أيضا بالتآمر معها لقتل شقيقتها ميخيا في أواخر عام 1994، بعد طعنها 23 مرة.
 
وقال الابن الذي اعترف بأنه يتاجر بالمخدرات بأنه قتل شقيقة والدته، لأنها كانت سببا في "خسارته أمواله".
 
وبقيت القضية لغزا لسنوات طويلة، حتى عثرت السلطات على طرف الخيط قبل أشهر معدودة، وتم اعتقال الأم وابنها في يناير الماضي.
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