أكبر رجل سنا في العالم: كان يجب أن أكون ميتا الآن

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بات مسن بريطاني يدعى بوب ويتون، الرجل الأكبر سنا في العالم، بعد وفاة حامل اللقب الياباني، قبل أيام.



وأصبح ويتون الأكبر سنا في العالم، عن عمر 111 عاما، بعد وفاة الياباني شيتيسو واتانابي، الذي كان يبلغ 112 عاما، قبل أيام.

وستقدم موسوعة غينيس للأرقام القياسية شهادة خاصة لويتون، لكنه أشار إلى أنه لا يشعر بأي رضا حول تحقيق هذا الإنجاز، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وقال الرجل الذي ولد بتاريخ 29 مارس 1908: "لا أشعر بأي شعور جيد بهذا الإنجاز، لأنه يعني أن شخصا آخر قد توفي".وأكد ويتون، الذي لا يزال يقطن بشقته الخاصة في مدينة هامبشر، أنه لم يكن ينوي أو يخطط للعيش حتى هذا العمر المتقدم.

وقال لموقع "سكاي نيوز": "أعتقد أن السبب هو جيناتي الوراثية الجيدة، والتعامل مع أمور الحياة بهدوء، من دون القلق حولها لأشهر"، كما قال مازحا: "لقد تجنبت الوفاة"، في إشارة إلى سر بقائه على قيد الحياة حتى اليوم.

وأشار: "لقد أصبت بالأمراض المعتادة، مثل الإنفلونزا والملاريا، وأجريت عمليتين أو 3 عمليات، يجب أن أكون ميتا الآن لكنني امتلك غريزة البقاء".

ومن المفارقات أن ويتون ولد بنفس تاريخ ميلاد أكبر امرأة في بريطانيا، جون هوكارد، ويتشارك الاثنان لقب أكبر شخص في بريطانيا.

وتعتبر العجوز اليابانية كاني تاناكا، البالغ عمرها 117 عاما، أكبر النساء سنا في العالم.