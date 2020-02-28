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يوم "الإصابات الأولى".. كورونا يضرب حول العالم

28
FEBRUARY
2020
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شهدت 5 دول جديدة حول العالم، الجمعة، حالات إصابة أولى بفيورس كورونا المستجد، الذي لا يزال ينتشر حول العالم، خارجا من مدينة ووهان الصينية.


وأعلنت ليتوانيا وهولندا ونيجيريا وبيلاروسيا ونيوزيلندا، عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بها، مع انتشار المرض بسرعة في أنحاء مختلفة من العالم.

وقالت الحكومة الليتوانية إن حالة الإصابة هي لامرأة عادت هذا الأسبوع بعد زيارة لمدينة فيرونا بشمال إيطاليا.

وأضافت في بيان أنه جرى عزل المصابة في مستشفى بمدينة شياولياي الشمالية بعد عودتها إلى البلاد الاثنين.

كما أعلنت هولندا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، الخميس، بعد ثبوت حالة لدى مريض كان قد سافر إلى شمال ايطاليا، أكثر المناطق التي انتشر فيها الفيروس في أوروبا، وفق المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة.

وقال المعهد الهولندي إنه جرى فحص جميع الأشخاص الذين كانوا "على اتصال وثيق" مع المصاب الذي تم وضعه في الحجر الصحي.

كم تمّ الخميس تأكيد أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في نيجيريا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة، وهي الإصابة الأولى من نوعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأكّدت الوزارة على تويتر وجود إصابة بالفيروس في ولاية لاغوس. وقالت إنّ "هذه الحالة التي تمّ تأكيدها في 27 فبراير 2020 هي الأولى التي تُسجّل في نيجيريا منذ بداية الوباء".

وأشارت إلى أنّ المصاب مواطن إيطاليّ يعمل في نيجيريا، وكان قد عاد إلى البلاد آتيا من مدينة ميلانو الإيطاليّة في 25 فبراير. وأكّدت الوزارة أنّه أدخِل المستشفى في لاغوس وأنّ وضعه مستقر "ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".

كما أعلنت الجمعة دولتا بيلاروسيا ونيوزيلندا كذلك، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الدول التي وصل إليها الفيروس الجديد.

وسجلت الصين، الجمعة، 44 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ترتفع بالتالي إلى 2788، بينما وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى 78824.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالميا وحضّ الدول التي طالها الوباء على "التحرك سريعا" لاحتوائه.

 

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