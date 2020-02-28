44 وفاة جديدة بكورونا في الصين.. وألفا مصاب بكوريا الجنوبية

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سجلت الصين 44 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي منذ تفشي المرض أواخر العام الماضي إلى 2788.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الخميس، انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في بر الصين الرئيسي إلى 78824.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد المصابين في كوريا الجنوبية 2022 شخصا، بعد تسجيل 256 حالة إضافية في هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تضررا من الفيروس بعد الصين.

ومعظم حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سجلت في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها.

ويبلغ عدد الوفيات في كوريا الجنوبية من جراء الفيروس 13 حتى الآن.

وأرجأت واشنطن وسيول الخميس المناورات العسكرية المشتركة بسبب الفيروس المتفشي في كوريا الجنوبية.

ووقع أكثر من مليون شخص عريضة على موقع مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، للمطالبة بإقالة الرئيس مون جاي إن بسبب طريقة معالجة الأزمة.

وأوصت السلطات الأشخاص المصابين بالحمى أو الذين ظهرت عليهم مشاكل في الجهاز التنفسي بملازمة منازلهم.