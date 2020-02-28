مروحيات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة وإصابة 3 جنود

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أكدت وكالة "سانا" السورية، أن مروحيات الجيش الإسرائيلي قصفت بالصواريخ نقاط للجيش السوري في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة المحررة، ما تسبب في إصابة 3 جنود بجروح طفيفة.

ولم تكشف الوكالة المزيد من التفاصيل عن الغارة الإسرائيلية.

وأعلنت "سانا" في وقت سابق عن مقتل مدني، باستهداف سيارته من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة حضر بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، تبين فيما بعد أنه عماد الطويل، "مسؤول العمليات الخارجية" في "حزب الله" اللبناني.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا للغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية بالتزامن مع محاولة مسلحين مدعومين من تركيا وفصائل أخرى استعادة ما خسروه من مساحات شاسعة شمال غرب سوريا لصالح الجيش السوري.