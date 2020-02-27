بالفيديو.. طفلة تسأل بوتين: 'هل يمكنني أن أعانقك؟'

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أثناء تجوال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة الملاهي المسقوفة "جزيرة الأحلام" بموسكو استوقفته طفلة صغيرة بسؤال عفوي: "هل من الممكن أن أحتضنك؟" فأجابها بوتين: "نعم".



وتعد "جزيرة الأحلام" أكبر مدينة ملاه "مسقوفة" في أوروبا، وتبلغ مساحتها 240 ألف متر، وتستقبل 12 مليون زائر سنويا. وقد زارها الرئيس الروسي قبل افتتاحها يوم السبت المقبل، بصحبة أطفال الملاجئ والأيتام.