قداسة البابا فرنسيس يصاب بوعكةٍ صحية

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أعلن الفاتيكان اليوم الخميس أن البابا فرنسيس الأول ألغى اليوم الخميس عظة دينية كان من المقرر أن يلقيها في كنيسة في روما بسبب إصابته “بوعكة صحية بسيطة”.



وقال المتحدث ماتيو بروني، في بيان، إنه “بعد الشعور بوعكة صحية بسيطة، فضل (البابا) البقاء قرب سانتا مارتا”، مقر إقامته الخاص في الفاتيكان.

وخلال عظة أربعاء الرماد أمس، ظهرت على الباب أعراض نزلة برد، وبدا صوته متغيرا مع سعال متكرر.



وذكر موقع “فاتيكان نيوز”، الموقع الرسمي للفاتيكان، أن البابا أكد قيامه بارتباطات أخرى داخل الفاتيكان اليوم الخميس.



يأتي الإعلان وسط تزايد المخاوف في إيطاليا من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، وخاصة في مناطق شمال البلاد، ولكن ليس العاصمة روما.

وكان البابا أشار إلى الأمر أمس وأعرب عن دعمه للمصابين بفيروس كورونا وللفرق الطبية التي تعتني بهم.



يشار إلى أن إيطاليا سجلت وفاة 14شخصا جراء الاصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد المصابين 528شخصا.