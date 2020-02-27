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أستراليا تسير "عكس التيار".. وهذا رأي رئيس وزرائها بكورونا

27
FEBRUARY
2020
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رغم التقارير العالمية، وتلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن رئيس الوزراء الأسترالي يسير في الاتجاه المعاكس، عندما تحدث عن احتمال تحول تفشي فيروس كورونا الجديد إلى وباء عالمي.
 
 
فقد قال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، الخميس، إن هناك مؤشرات عديدة على أن فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم "كوفيد 19"، في سبيله لأن يصبح وباء عالميا.
 
وأشار موريسون إلى أن تزايد حالات الإصابة في أوروبا وآسيا والأميركيتين، على الرغم من التباطؤ في انتشاره داخل الصين، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا الجديد.
 
وقال رئيس وزراء أستراليا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كانبيرا: "نظن أن خطر حدوث وباء عالمي بات وشيكا جدا.. نحن بحاجة لاتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد لمثل هذا الوباء".
 
 يأتي هذا في وقت بدأت أستراليا بتطبيق إجراءات طارئة لاحتواء انتشار المرض الذي أصاب حوالي 82 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 2800 غالبيتهم العظمى في الصين.
 
من جانبه، قال وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت إن تفعيل خطة الطوارئ سيتضمن تعاون الحكومة الاتحادية مع الولايات الداخلية لضمان استعداد المستشفيات لاستقبال أي زيادة في أعداد المرضى.
 
ويعد موريسون واحدا من أوائل الزعماء في العالم الذي يقر باحتمال خروج انتشار الفيروس عن نطاق الجهود العالمية لاحتوائه، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، في وقت سابق الخميس، إن الخطر من تفشي الفيروس "ضعيف جدا"، لكنه كلف نائبه مايك بنس بتولي ملف تعامل البلاد مع الفيروس.
 
يشار إلى أن أستراليا سجلت إصابة 23 شخصا بفيروس كورونا جميعهم جاءوا من الصين، وشفي 15 منهم وخرجوا من المستشفى، بينما ما زال 8 آخرون في المستشفى بعدما تبين إصابتهم بالفيروس بعد السماح لهم بمغادرة السفينة "دايموند برينسيس" قبالة سواحل اليابان.
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