living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألمانيا تسمح بعودة قانون "القتل الرحيم"

27
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقرت المحكمة الدستورية الألمانية مشروعا يقضي بحق الإنسان في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق بالانتحار أو طلب المساعدة من طرف ثالث للموت.
 
اعترفت المحكمة الدستورية بالقانون الجديد وبأنه لا يمتثل للدستور، فمن ضمن حقوق الإنسان الشخصية، الحق بالموت وفقا لتقديره الشخصي، متضمنا ذلك الحق بالانتحار أو طلب المساعدة من طرف ثالث للموت، بحسب ما نشرت صحيفة "دويتشه فيله".
 
وجاء في المنشور بأنه سيكون للأطباء الحق في قديم المشورة للمرضى بشأن الرعاية الطبية ووصف أدوية مميتة.
 
ويعتبر "القتل الرحيم" محظورا في ألمانيا، في الوقت الذي يسمح به في عدد من الدول الأوروبية كبلجيكا وسويسرا وهولندا.
 
يذكر بأنه تم حظر هذه الطريقة في الموت بألمانيا في عام 2015، حيث أقر البرلمان قانونا يحظر على الأطباء أو المؤسسات المتخصصة بشكل تجاري، بالترويج لهذه الطريقة للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، مع عقوبة تصل للسجن لـ3 سنوات.
 
الأمر الذي دفع الكثير من الألمان بالإضافة لعدد من الأطباء بالسفر للخارج والاستفادة من قوانين بعض الدول التي تشرع ذلك.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout