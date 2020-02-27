living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأكيد أولى الإصابات بفيروس كورونا في الدنمارك وإستونيا

27
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت الدنمارك وإستونيا، اليوم، أول حالات الإصابة بفيروس كورونا، الذي ينتشر منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 وهو العامل المسبب للالتهاب الرئوي الحاد.
 
ذكرت هيئة الصحة الدنماركية أن فحص مواطن دنماركي عاد مؤخرا من منتجع تزلج في لومباردي في إيطاليا أظهر نتائج إيجابية بوجود فيروس كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز"؛ في الوقت نفسه، فإن نتائج الفحص سلبية لدى أفراد أسرته - الزوجة والأولاد.
 
وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس تشوجنيك: "نحن نأخذ هذا على محمل الجد وبدأنا بالفعل العمل للسيطرة على الوضع".
 
في الوقت الحالي، المريض في الحجر الصحي في منزله.
 
كما ذكرت وزارة الصحة الدنماركية أن خطر انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد لا يزال منخفضًا، لكنها أضافت أنه قد تظهر حالات إصابة جديدة.
 
كما تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إستونيا، حسبما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك لقناة "ERR" في 27 فبراير.
 
الشخص المريض هو إيراني جاء إلى إستونيا من ريغا بالحافلة. وفقًا للوزير، يتم فحص جميع ركاب الحافلة. تم نقل المريض إلى مستشفى للأمراض المعدية في وضع معزول.
 
لم يحدد كييك عدد الأشخاص الذين كانوا يسافرون على متن الحافلة والذين اتصل بهم المريض؛ ونوه أنه لم يتم التخطيط لإقامة نظام للحجر الصحي في إستونيا.
 
وأشار الوزير إلى أنه يجب أن يقدم مجلس الصحة معلومات إضافية، في مؤتمر صحفي يعقد في غضون اليوم.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout