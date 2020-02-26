ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا

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قالت السلطات في ألمانيا، الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره 25 عاما يقيم في ولاية بادن فرتمبرغ الجنوبية بفيروس كورونا المستجد بعد رحلة زار فيها ميلانو، في حين يعاني رجل آخر يقيم في منطقة إلى الشمال حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة في بادن فرتمبرغ بأن "من تعاملوا عن قرب مع المرضى سيوضعون في الحجر الصحي بالمنزل وسيجري التواصل معهم بصفة يومية لمعرفة حالتهم. وبمجرد أن تظهر أعراض المرض على أي شخص تعامل معه، سيتم أيضا عزله في المستشفى".

وفي ولاية نورد راين فستفاليا بالشمال، قالت وزارة الصحة إن المريض الذي يقيم بالولاية دخل المستشفى عصر الاثنين وهو يعاني أعراض التهاب رئوي حاد.

وأضافت الوزارة: "المريض في حالة خطيرة وهو الآن معزول في وحدة الرعاية المركزة"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابعت قائلة: "يجري أيضا علاج زوجة المريض التي تعاني أعراض مرض فيروسي، وحالتها مستقرة حاليا. ولم يتم البت بعد فيما إذا كانت هي أيضا مصابة بالفيروس".

وبيّنت الوزارة أن المدارس ورياض الأطفال في منطقة هاينسبرغ بالولاية، حيث يقيم الرجل، ستظل مغلقة الأربعاء على سبيل الاحتياط.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قد وصل إلى 18 حالة، في حين لم تسجل وفيات حتى الآن بسبب المرض.