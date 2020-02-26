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"فندق كورونا".. ألف نزيل محبوسون في غرفهم "بالأمر"

26
FEBRUARY
2020
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قال مسؤولون إسبان إن فندقا في جزيرة تنريفي، كبرى جزر الكناري، خضع لحجر صحي بعد الكشف عن إصابة طبيب إيطالي أقام هناك بفيروس "كورونا" المستجد.
 
وذكر المكتب الصحفي لبلدة أديجي، الثلاثاء، إن فندق "إتش 10 أديجي بالاس" خضع لحجر صحي.
 
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن حوالي ألف سائح يقيمون هناك، ولن تسمح السلطات لهم بالمغادرة.
 
وحسبما نقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن السائحين البريطانيين عادة ما يرتادون الفندق المذكور، وقال سائح بريطاني للموقع رفض الإفصاح عن اسمه: "تم إخبارنا بأن نظل في غرفنا".
 
فيما قال آخر، رفض الإفصاح عن اسمه أيضا: "لم يزودونا بأي معلومات، كل ما تلقيناه ورقة من تحت باب الغرفة جاء فيها أن ممنوع علينا الخروج من الغرف والاقتراب من صالة الاستقبال".
 
وفي وقت مبكر من شهر فبراير الجاري، أكد المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد إجراء اختبارات على أشخاص تم الاشتباه في إصابتهم في مايوركا.
 
وكان المرضى وضعوا تحت الملاحظة في مايوركا بعد أن خالطوا شخصا في فرنسا تم تشخيص إصابته بالمرض.
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