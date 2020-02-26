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فيروس كورونا.. آخر الأخبار والمستجدات

26
FEBRUARY
2020
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يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح والانتشار في العديد من الدول حول العالم، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الرامية لاحتواء المرض.
 
 
وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، الأربعاء، إلى 2715 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد خلال 3 أسابيع.
 
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء أن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم (401) يقطنون في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وسط البلاد والتي سجلت فيها كل الوفيات الجديدة دون استثناء.
 
وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 78064 حالة حتى الآن.
 
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في بر الصين الرئيسي 2715 حالة وفاة حتى نهاية الثلاثاء بزيادة 52 حالة عن اليوم السابق.
 
وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 401 حالة إصابة جديدة في 25 فبراير مقابل 499 حالة في اليوم السابق.
 
حظر كويتي
 
أعلنت الكويت الأربعاء، منع السفن القادمة أو المتجهة من عدد من الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، من التوقف في موانئها.
 
وشمل حظر التوقف السفن القادمة أو المتجهة إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق، واستبعدت السفن التابعة لقطاع النفط، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
 
إصابة في صفوف الجيش الأميركي
 
كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف القوات الأميركية في البلاد.
 
وذكر الجيش الأميركي في بيان أن الجندي المصاب يخدم في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة دايغو، وقد وُضع في حجر صحي في مقر إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية.
 
ويأتي ذلك بعد تسجيل كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا  وحالة وفاة واحدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالي 1146.
 
وباء عالمي
 
حذر مسؤولون طبيون  في المركز الأميركي لمكافحة الأمراض "سي دي سي"، مساء الثلاثاء، من تحول كورونا إلى وباء عالمي لم يعد احتمالا وإنما هو مسألة وقت.
 
ويأتي هذا بينما رجح وزير الصحة الأميركي، ألكيس آزار، أن يكون هناك مزيد من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة.
 
وأكد الوزير أن واشنطن تعمل على تعزيز جاهزيتها لاحتواء الفيروس من خلال تعزيز العمل المخبري، موضحا أن الإدارة الأميركية تعمل على تطوير اللقاحات وتفعيل أنظمة الرقابة على الحدود لاحتوائه.
 
وأوضح آزار أن حظر السفر إلى الدول الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد منح الولايات المتحدة وقتا كافيا للاستعداد.
 
وناشد وزير الصحة الأميركي القطاع الخاص الإسهام في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا "نحن بحاجة لتمويل المزيد من الأبحاث لإيجاد اللقاحات وتوفير المستلزمات الوقائية".
 
كورونا يضرب أوروبا
 
سجلت دول أوروبية جديدة ، مساء الثلاثاء، إصابات بفيروس كورونا المستجد، في أحدث انتشار لـ"الفيروس القاتل" في القارة العجوز بعد تأكيد 7 حالات وفاة في إيطاليا.
 
وسجلت سويسرا أول إصابة لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، كما سجلت في ألمانيا إصابة واحدة، وأعلنت النمسا عن أول حالتين وهما زوجان إيطاليان.
 
من جانبها سجلت كرواتيا أول حالة لها وهي لرجل، كما سجلت فرنسا إصابتين بالفيروس القاتل.
 
 
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