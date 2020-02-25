فيروس كورونا - اليكم الاعمار الاكثر عرضة .. ومفاجأة بخصوص الأطفال!

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توصلت أحدث دراسة لانتشار وباء الكورونا إلى أن أعمار أكثر من نصف المصابين بالفيروس تتراوح بين الـ 40 والـ 80 عاماً، وإلى أن 10 في المئة فقط من المصابين كانوا دون سن التاسعة والثلاثين.

وبحسب الاحصاءات تختلف فرص الاصابة بعدوى كورونا بحسب عمر الفرد وفي ما يلي جدول العمر ونسبة الاصابة:

80 سنة+ - 14.8%

70/79 سنة - 8.0%

60/69 سنة - 3.6%

50/59 سنة - 1.3%

40/49 سنة - 0.4%

30/39 سنة 0.2%

20/29 سنة 0.2%

10/19 سنة 0.2%

وكان من الملفت بحسب ما خلص الباحثون إلى أن الإصابات بين صفوف الأطفال كانت نادرة الوقوع لا سيما الاطفال ما دون العشر سنوات.

هناك العديد من النظريات التي تحاول تفسير هذه الظاهرة، ولكن الخبراء في مجال الصحة العامة عاجزون، إلى الآن، عن تفسير سبب قلة الإصابات في صفوف الأطفال لاسباب ليست واضحة يبدو أن الأطفال إما تفادوا الإصابة تماما، أو أن إصاباتهم ليست حادة".