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منظمة الصحة تدعو للتأهب لـ"وباء عالمي" محتمل

25
FEBRUARY
2020
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شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، أن على العالم أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وأن عليه الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".


وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن كورونا وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل".

ويوم أمس الأحد، قال الرئيس الصينيي، شي جين بينغ، إن أزمة الفيروس ما تزال "خطيرة ومعقدة"، مقرا بوجود ثغرات في مواجهتها.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين القاريّة ارتفعت، الاثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة.

من جهة أخرى أعلنت سيول، اليوم، تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إلى 763 إجمالي عدد المصابين.

وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر ديسمبر.

كما جرى تسجيل انتشار الفيروس في أكثر من 25 بلدا، على رأسهم إيران التي سجلت أعلى وفيات بعد الصين، وهو ما يثير مخاوف من فقدان السيطرة على انتشار المرض.

 

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