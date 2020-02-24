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"القرود الحكيمة" هدية الهند لترامب في زيارته

24
FEBRUARY
2020
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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إلى مدينة أحمد اباد في غرب الهند في زيارة للبلاد تستغرق يومين وتهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين.
 
اصطفت حشود خارج الاستاد لتحية الرئيس الأمريكي حتى قبل وصوله، ومن المقرر أيضا أن يشمل استقبال ترامب عرضا على الطريق وحفل استقبال في استاد للكريكت يسع 110 آلاف من الحضور ويقال إنه الأكبر في العالم، بحسب مانقلت "رويترز".
 
وقبل وصوله كتب ترامب تغريدة بالهندية قال فيها ”مستعدون للقدوم للهند.. نحن في طريقنا.. سنلتقي مع الجميع بعد ساعات قليلة“.
 
واصطحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا ترامب في جولة في المقر الرئيسي للمهاتما غندي والمعروف بـ"سابارماتي الأشرم".
 
حيث قام مودي بإهداء ترامب تماثيل القرود الثلاث الشهيرة والمعروفة بـ"القردة الحكيمة الثلاث".
 
وشاهد ترامب وزوجته كيف تتم عملية حياكة النسيج من خلال آلة حياكة قديمة موجودة في المقر.
 
وأغلقت السلطات الكثير من الطرق في أحمد أباد كما أغلقت المتاجر أبوابها وانتشر أفراد الشرطة في الشرفات وعلى أسطح البنايات.
 
وعادة ما تخرج حشود مؤيدة لترامب في المناسبات الانتخابية أكثر من غيره من المرشحين الرئاسيين يصل عددها إلى 20 ألف شخص، ولذلك يبدي الرئيس الأمريكي إعجابا على مضض بقدرة مودي على جمع حشود مؤيدين أكثر منه.
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