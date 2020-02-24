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الصين تمنع "كليا" تجارة الحيوانات البرية واستهلاكها بعد انتشار فيروس كورونا

24
FEBRUARY
2020
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أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، فرض حظر فوري وشامل على تجارة واستهلاك الحيوانات البرية، وهي ممارسات يُعتقد أنها مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا.
 
وبحسب وكالة "فرانس برس"، ذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن اللجنة التشريعية العليا في البلاد وافقت على "حظر الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، وإلغاء تلك العادة السيئة المتمثلة في زيادة استهلاكها، على النحو الذي يهدد حياة الناس وصحتهم بشكل كبير".
وقال التقرير الذي بثه التلفزيون إن الفيروس التاجي أظهر "المشكلة البارزة المتمثلة في الاستهلاك المفرط للحيوانات البرية والمخاطر الخفية الضخمة على الصحة والسلامة العامة".
 
 
وقال مسؤولو الصحة الصينيون إن الفيروس ظهر على الأرجح من سوق بوسط مدينة ووهان لبيع الحيوانات البرية كغذاء.
 
ولا يزال المصدر الدقيق للفيروس غير مؤكد، غير أن خبراء الصحة حذروا من أن نقل الحيوانات البرية وذبحها واستهلاكها يشكل خطرا كبيرا ومتزايدا على الصحة العامة من خلال تعريض البشر لمسببات الأمراض الخطيرة التي تنقلها الحيوانات.
 
وتزايدت المخاوف من تحول الفيروس إلى وباء عالمي، بعد زيادة حادة في عدد المصابين بالمرض في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وظهور حالات في دول جديدة.
 
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بالفيروس حتى نهاية أمس الأحد إلى 2592 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالمرض، الذي بدأ في الانتشار في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 2619 حالة وفاة.
 
وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين بمقدار 409 حالات، من بينهم 398 حالة إصابة في مقاطعة هوبي.
 
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 77150 حالة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 79356 حالة.
 
وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم شفاء 24734 شخصًا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.
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