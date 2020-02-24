الهند توقع مع الولايات المتحدة عقدا لتزويدها بمروحيات عسكرية

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ولاية غوجارات الهندية أن الولايات المتحدة ستزود القوات البحرية الهندية بمروحيات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار.

ونقلت قناة "إن دي تي في" عن ترامب: "يسرني أن أعلن أنه سيوقع ممثلونا غدًا صفقات لإرسال مروحيات عسكرية إلى الهند وغيرها من المعدات يبلغ مجموعها 3 مليارات دولار".

في 19 فبراير/شباط، ذكرت صحيفة "الإيكونوميك تايمز" أن الهند قد وافقت على خطة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء 24 مروحية من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للبحرية الهندية.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى مدينة أحمد آباد في غرب الهند في زيارة للبلاد تستغرق يومين وتهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين.