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السفير الصيني في روسيا يعلن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

24
FEBRUARY
2020
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أعلن السفير الصيني لدى روسيا اليوم الاثنين، أن خبراء صينيين طوروا لقاحًا يعتبر بشكل أولي فعالًا ضد فيروس كورونا COVID-19.
 
ونقلت وسائل إعلام روسية عن السفير قوله: "طورت الصين لقاحًا يظهر المناعة، لكن هذا بشكل أولي، وهناك حاجة لمزيد من الفحص والتطوير.
 
بالإضافة إلى ذلك، استخدم الأطباء بنجاح الأدوية الصينية التي لا تعطي المضاعفات بعد الاستخدام، ثبتت أيضا فعالية الدواء السوفيتي، الذي يستخدم في مكافحة الملاريا.
 
وفقًا للدبلوماسي، في الصين، يصاب مئات الآلاف من الأشخاص بالفيروس التاجي كل يوم، ويتعافى حوالي ألفين، وقد انخفض معدل الوفيات الناجمة عن COVID-19 وأصبح اليوم أقل ب 3٪ في مقاطعة هوبي، حيث بدأ انتشار المرض، و 0.55٪ في المقاطعات الأخرى.
 
في وقت سابق من فبراير، تم إطلاق دواء في الصين اعترفت به السلطات رسميًا على أنه يحتمل أن يكون فعالًا في مكافحة فيروس كورونا، يعرف الدواء باسم فافيبيرافير أو أفيغان، وتمت الموافقة على بيع دواء آخر هو فافيلافاي.
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