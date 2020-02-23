فيروس كورونا: أربع إصابات جديدة في بريطانيا، وإيطاليا تشهد أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 13، وذلك بعد ثبوت إصابة 4 حالات جديدة كانوا على متن باخرة سياحية في اليابان.

وكان الركاب بين 30 راكبا بريطانيا وإيرلنديين اثنين احتجزوا لمدة 14 يوما في مستشفى أرو بارك في ويرال.

ونقل الأشخاص الأربعة إلى مستشفى خاص للعزل في ميلتون كينز الأحد.

واحتجزت السفينة "دايموند برنسيس" بالحجر الصحي في اليابان بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لدى أكثر من 600 شخص من ركاب السفينة، وذلك في أكبر تجمّع للإصابة بالفيروس من نوعه خارج الصين.

وكان على متنها 3.700 شخص، وبعد الفحوصات بدأت الحالات التي أظهرت نتائج سلبية للفيروس في مغادرة السفينة، بعد خضوعها لحجر صحي دام 14 يوما.