لاعبو برشلونة مهددون بالاحتجاز في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا"

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تلقى نادي برشلونة إخطارا من الحكومة الإيطالية مفاده أن أفراد بعثة الفريق الكتالوني لكرة القدم، سيخضعون لاختبار قياس درجة حرارة الجسم فور وصولهم، غدا الاثنين، إلى مدينة نابولي.

ويحل فريق برشلونة ضيفا على فريق نابولي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويأتي قرار إخضاع بعثة الفريق الإسباني لاختبار قياس درجة حرارة الجسم كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة أفرادها، خاصة بعد اكتشاف 79 حالة مصابة بالمرض، توفي شخصان على إثرها، في إيطاليا وبالتحديد في منطقة لومبارديا وفينيتو، إضافة إلى تأجيل عدة مباريات ضمن الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ووفقا لشبكة "إي إس بي إن" الإسبانية، فإن أي عضو في البعثة سواء من اللاعبين أو الإداريين أو الموظفين، ستظهر عليه أعراض نزلة برد شديدة، سيتم احتجازه في أحد المستشفيات حتى يتم علاجه، وفقا للبروتوكول الذي ينص على تلك الحالات.

وأوضحت أنه تم إخطار نادي برشلونة بهذا البروتوكول الذي قدم إليهم من قبل الحكومة الإيطالية عبر منشور قبل السفر غدا الاثنين إلى مدينة نابولي، حيث يخوض "البلوغرانا" مرانه على ملعب "سان باولو"، استعدادا لمباراة ذهاب الدور ثمن النهائي من "التشامبيونزليغ".

وأدى تزايد عدد حالات الإصابة داخل إيطاليا، إلى إلغاء 42 مباراة، بداية من السبت 23 فبراير، بما في ذلك مباراة بين فريقي بياتشينزا وسامبنديتيسي، ضمن الدرجة الثالثة، ومباريات ضمن الدرجة الرابعة، كما تأجلت مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا، وكذلك مواجهة هيلاس فيرونا وكالياري، وأتالانتا مع ساسولو، ضمن "الكالتشيو".

من جانبه أعلن نادي ميلان تأجيل مباراته أمام فيورنتينا، في دوري كرة القدم للسيدات، بسبب الفيروس أيضا.