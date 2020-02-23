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تصرف "مخبول" من سائق شاحنة والعقوبة قاسية

23
FEBRUARY
2020
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نشرت الشرطة البريطانية شريط فيديو يظهر سائق شاحنة عملاقة، ارتكب سلسلة مخالفات خطيرة، وعرض نفسه للموت.
 
وأظهر شريط فيديو نشرته شرطة مقاطعة ستافوردشاير غربي إنجلترا شاحنة طويلة تسير بعكس اتجاه السير في شارع فرعي أثناء محاولة سائقها الدخول إلى طريق سريع.
 
ويبدو أن السائق ضل طريقه عندما دخل في طريق فرعي متفرع من الطريق السريع.
 
ولم يعد السائق الطريق بصورة قانونية، بل استدار على الرغم من خطورة الأمر وسار بعكس اتجاه السير.
 
 ويظهر الفيديو لحظة استدارته حتى تمكن الدخول في الطريق السريع بطريقة غير قانونية.
 
وقالت الشرطة في تغريدة لها إنه تم الحكم على السائق بالسجن لمدة 6 أشهر، فضلا عن حرمانه من القيادة لمدة 15 شهرا، وذلك بعد إدانته بتهمة القيادة الخطيرة.
 
وأضافت أن الحادث وقع في يناير الماضي، على الطريق السريع "أم 6".
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