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إصابة مسؤول إيراني بفيروس "كورونا"

22
FEBRUARY
2020
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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إصابة "مسؤول" بفيروس "كورونا" المستجد، وسط مخاوف بأن يكون المرض قد انتشر في أنحاء واسعة من البلاد.
 
وقال التلفزيون إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13بالعاصمة طهران، نقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس "كورونا"، الجمعة.
 
والجمعة، أعلنت السلطات الصحية في إيران عن وفاة شخصين آخرين بسبب الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين، وقالت إن حالتي الوفاة كانتا من بين 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في إيران.
 
وبعد أن أبلغت السلطات عن وفاة شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن عدد القتلى من جراء فيروس "كورونا" المستجد يبلغ 4 في إيران.
 
وحتى الآن، تم تأكيد 18 حالة في إيران، بما في ذلك الحالات الأربع التي توفيت.
 
قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن جميع الحالات المكتشفة حديثا مرتبطة بمدينة قم، حيث توفي أول مريضين مسنين الأربعاء.
 
وأضاف أن الحالات الجديدة كانت إما من قم أو كانت قد زارت المدينة مؤخرا، وأشار إلى أن 4 من المرضى نقلوا إلى المستشفى في العاصمة طهران واثنين في محافظة غيلان شمالا.
 
وقالت المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز، إن الفيروس "ربما جاء من عمال صينيين يعملون في قم وسافروا إلى الصين"، دون أن توضح المزيد من التفاصيل.
 
يشار إلى أن شركة صينية تقيم محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في قم.
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