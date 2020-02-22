نجم إنجلترا يفقد "جزءا من العائلة" في "جريمة تسميم غامضة"

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تصل العلاقة أحيانا بين بعض الأشخاص وحيواناتهم الأليفة إلى مرحلة لا يمكن تصورها، حتى إن القطط أو الكلاب يمكن اعتبارها بعد فترة "من أفراد الأسرة".

لذلك تكون لحظة الفراق صعبة وقاسية، وهذا هو بالضبط ما حدث لنجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد المعار إلى روما الإيطالي كريس سمولينغ.

وقالت صحف بريطانية إن سمولينغ وزوجته عارضة الأزياء سام كوك عاشا ليلة سيئة، بعدما نفقت كلبة خاصة بهما في حادث "تسميم" متعمد على ما يبدو.

وأفادت مصادر صحيفة "صن" أن مايلي، إحدى الكلاب التي يرعاها سمولينغ، فارقت الحياة بعدما تناولت سم فئران، داخل حديقة بيته في روما.

وقالت إن سمولنغ وسام يشعران بالمرارة بعد الحادث، حيث إن كلابهم كانت "ليست مجرد حيوانات، بل جزء من العائلة" على حد وصفهما.

وكشفت المصادر أن كلبين آخرين يعيشان مع سمولينغ (30 عاما) وسام (34 عاما) مريضان أيضا.

ويعتقد سمولنغ وزوجته أن مايلي كانت ضحية "شخص غامض" تعمد وضع سم لقتل الكلاب الثلاثة، وأن الحيوانات جميعا تناولته.