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إقالة مسؤولين في الصين على خلفية تفشي كورونا في السجون

21
FEBRUARY
2020
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قالت السلطات الصينية، الجمعة، إن فيروس كورونا المستجد أصاب 234 شخصا في سجنين خارج الإقليم الذي بدأ منه تفشي المرض، وإن مسؤولين بارزين أقيلوا بسبب هذا.
 
وشكلت حالات الإصابة التي رصدت في سجنين بإقليم شاندونغ في الشمال وإقليم شيجيانغ في الشرق، معظم حالات الإصابة المؤكدة الجديدة التي أعلن عنها الخميس خارج إقليم هوبي وعددها 258 حالة.
 
وعدّل إقليم هوبي الجمعة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بزيادة 220 حالة بعد رصد الحالات في السجنين، دون أن يحدد الإقليم متى تم تشخيص هذه الحالات.
 
وأقالت السلطات مدير إدارة العدل في إقليم شاندونغ بعد رصد نطاق التفشي في سجن رينتشنغ في مدينة جينينغ، حيث ثبتت في المجمل إصابة 207 حالات في السجن، حسبما ذكرت "رويترز".
 
وقال يو تشنغ هي نائب الأمين العام لحكومة شاندونغ الإقليمية إن التفشي كشف أن بعض الإدارات "تقاعست عن القيام بمسؤولياتها ولم تؤد عملها كما ينبغي كما اتبعت إجراءات غير دقيقة للوقاية من الوباء".
 
ووفقا لصحيفة هوبي اليومية الرسمية، رصد الإقليم في المجمل 271 حالة في سجنين، بينها 230 حالة في سجن للنساء في ووهان.
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