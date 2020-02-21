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رئيسة سويسرا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة

21
FEBRUARY
2020
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أعلنت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا الخميس، أنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل برفقة سويسريين سيبلغون سن الستين مثلها في 14 مايو 2020.
 
ووجهت سوماروغا الدعوة عبر تغريدة على تويتر قالت فيها: "يسعدني أن تتسجلوا لحضور حفلة عيد ميلادي".
 
وطُلب من السويسريين المعنيين ملء استمارة وإرفاقها بصورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.
 
وأوضحت السلطات الفدرالية السويسرية أن الحفلة ستقام قرب برن عاصمة البلاد، وأن عدد المشاركين سيكون محدودا، حسبما ذكرت "فرانس برس".
 
وأفاد مكتب الإحصاءات الفدرالي أن 8492 شخصا ولدوا في سويسرا في مايو 1960 ما يعني أن متوسط عدد الأشخاص الذين ولدوا في 14 مايو من تلك السنة يفترض أن يكون 290.
 
وكانت سوماروغا قد باشرت ولايتها الثانية مشددة على قربها من المواطنين من خلال تقديمها التهاني بحلول السنة الجديدة من مخبز في الحي الذي تقطنه.
 
وتتولى سوماروغا منذ يناير الرئاسة السنوية للكونفدرالية السويسرية، وهو منصب رمزي يتولاه أعضاء الحكومة السبعة مداورة.
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