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بتهمة الكذب.. حكم بسجن مستشار ترامب 40 شهرا

21
FEBRUARY
2020
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أصدرت قاضية اتحادية حكما، الخميس، بحق روجر ستون، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفترة طويلة بالسجن 3 سنوات و4 أشهر لإدانته باتهامات تشمل الكذب على نواب كانوا يحققون في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016.
 
وجاء حكم القاضية، إيمي برمان جاكسون، بعد أن طلب محامي ستون عدم الحكم على موكله بأي فترة في السجن في قضية أثارت غضب ترامب.
 
وقالت القاضية، خلال جلسة النطق بالحكم التي استمرت ساعات، إن النهج العدائي لستون وكذبه يشكلان "تهديدا لديمقراطيتنا".
 
وأضافت جاكسون "لم تتم مقاضاته، كما شكى البعض، لأنه دافع عن الرئيس. لقد تمت مقاضاته لأنه تستر على الرئيس".
 
وأوضحت القاضية أن مذكرة الادعاء الأصلية في القضية التي طالبت بسجن المتهم لما يتراوح بين 7 و9 سنوات، وعدلتها وزارة العدل فيما بعد شكوى علنية من ترامب، كانت شاملة ومدققة لكنها قالت إن مثل هذا الحكم "لم يكن ضروريا" في قضية ستون.
 
وأحجم ستون عن الإدلاء بأي تعليقات خلال جلسة النطق بالحكم، ولا يزال هناك طلب من ستون لإعادة المحاكمة لم يتم البت فيه بعد.
 
وأشارت القاضية جاكسون إنها لن تتساهل في إرشادات الحكم الصارمة التي تنطبق على من يدانون بالتأثير على الشهود وعرقلة العدالة وهما تهمتان من بين 7 أدين بهم ستون في نوفمبر.
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