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بالصور - 200 مركبة في تصادم مروع والضحايا بالعشرات

20
FEBRUARY
2020
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شهدت مدينة مونتريال الكندية حادث سير مروع تسبب إصابة نحو 70 شخصا، عقب تصادم أكثر من 200 مركبة، في أحد شوارع ضواحي المدينة.
 
 
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن أحد عناصر شرطة إقليم الكيبيك أن شخصين بقيا عالقين داخل سياراتهما بعد مرور ساعات على الحادث، الذي وقع في الساعة 12:30 مساءً يوم الأربعاء. 
 
وفقا للتقارير الإخبارية، أصيب ما يقرب من 70 شخصا، بعضهم في حالة خطيرة، بانتظار بيان رسمي من الشرطة بشأن الإصابات، وفيما إذا كان قد نجم عنها وفيات في وقت لاحق.
 
وأظهرت لقطات مصورة وجهود حافلة مدرسية صغيرة وشاحنة تحمل صهريجا عليه علامة مواد قابلة للاشتعال، لكن مسؤولين أفادوا بعدم إصابة أي تلاميذ جراء الحادث.
 
وقال أحد عناصر الشرطة: "الحادث كان مروعا، ولكن لحسن الحظ لم تكن هناك حرائق". 
 
وظهرت في عدد من الصور التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مكدسة فوق بعضها البعض، فيما تهشم بعضها بشكل جعل التعرف عليها أمر صعب للغاية. 
 
وفي وقت لاحق قال وزير النقل في كيبيك، فرانسوا بونارديل، في مؤتمر صحفي إن الظروف الجوية من تساقط كثيف للثلوج وعدم رؤية كافية ربما تكون عوامل ساهمت في الحادثة الضخمة". 
 
وتابع:"بينما كان السائقون يقودون مركباتهم هبت رياح قوية، مما جعل الرؤية بوضوح أمر صعب". 
 
وقال إنه من المرجح أن تظل الطريق السريعة رقم 15 في ضاحية لا برايري مغلقة، حتى اليوم الخميس.
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