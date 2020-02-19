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صديقة رونالدو تتزين بمليون يورو

19
FEBRUARY
2020
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واصلت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جذب اهتمام الصحف العالمية، بإطلالاتها المميزة والمتجددة.
 
ونشرت الحسناء الإسبانية البالغة 26 عاما، عبر خاصية "الستوري" في حسابها على موقع "إنستغرام"، صورة جديدة، وهي تتباهى بمجوهراتها باهظة الثمن.
 
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية قيمة المجوهرات التي اختارتها جورجينا في إطلالتها الجديدة، حيث قدرت القيمة الإجمالية للإكسسوارات التي وضعتها على يدها اليسرى بنحو مليون يورو.
 
وأوضحت أن جورجينا ارتدت خاتما من الياقوت الأزرق مرصع بالألماس تصل قيمته إلى نحو 800 ألف يورو.
 
وارتدت أيضا ساعة سوداء من ماركة "Patek Philippe"، يبلغ سعرها 40 ألف يورو، وأساور تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 30 ألف يورو.
 
وعادة ما تخطف جورجينا الأضواء سواء خلال ظهورها بجانب صديقها رونالدو أو حتى عندما تشارك في حفلات وفعاليات خاصة، آخرها مشاركتها في تقديم حفل "سان ريمو" الموسيقي، الذي أقيم مؤخرا في إيطاليا، حيث ألهبت الحسناء الإسبانية الجماهير بعد أدائها لرقصة "التانغو" الشهيرة مع أحد المحترفين.
 
وارتبط رونالدو بجورجينا، بعد عام من انفصاله عن صديقته الروسية السابقة، إرينا شايك، وحدث التعارف بالصدفة البحتة، أثناء تجوله في مدريد عام 2016، وذلك في وقت كانت تعمل فيه بائعة في متجر "غوتشي".
 
ولدى رونالدو 4 أطفال، 3 من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى الآن، وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.
روسيا اليوم
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