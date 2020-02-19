living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من فوق "سفينة كورونا".. خبير ياباني يكشف "الخطأ المرعب"

19
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال خبير في مكافحة الأمراض المعدية إنه رصد أمورا مروعة داخل السفينة السياحية "أميرة الألماس"، التي فرضت السلطات اليابانية على ركابها حجرا صحيا لمدة 14 يوما، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا على متنها.
 
وعلى قناته بموقع "يوتيوب"، نشر الأستاذ المتخصص في الأمراض المعدية بمستشفى جامعة كوبي اليابانية، كنتارو أيواتا، رسالة مصورة انتقد فيها تصرف السلطات في أزمة السفينة، مشيرا إلى أنه لاحظ الكثير من "الثغرات" بمكافحة الفيروس هناك.
 
وقال إن ما رأى هناك من ممارسات كان أسوأ مما شاهده حتى في مناطق بقارة أفريقيا.
 
وأضاف أنه دخل السفينة، الثلاثاء، وليوم واحد بعد جدال طويل مع مسؤول، رفض في البداية دخوله السفية، لأن أحد لا يرغب برؤيته. 
 
وأوضح الأكاديمي الياباني أن إجراءات مكافحة انتشار العدوى لم تكن كافية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك حد فاصل بين "المنطقة الخضراء" الخالية من العدوى و"المنطقة الحمراء" التي يحتمل أن تكون ملوثة بفيروس كورونا.
 
وأوضح أن عدد من الركاب كانوا محبوسين في حجراتهم، في وقت كان طاقم السفينة يتحرك بحرية، بحد أدنى من الأدوات الواقية من الفيروس المعدي، فيما كان البعض الآخر "بلا وسائل وقاية".
 
وبدأت السلطات اليابانية في وقت سابق، الأربعاء، إخلاء ركاب السفينة، وتوقعت وسائل إعلام رسمية أن يغادر السفينة اليوم 500 شخص على أن يستكمل الإخلاء بحلول الجمعة.
 
ووضعت اليابان السفينة قيد الحجر الصحي في 3 فبراير الجاري، قبالة سواحل مدينة يوكوهاما، وذلك بعد اكتشاف إصابة شخص من هونغ كونغ بفيروس كورونا.
 
ومع مرور الوقت، ازداد عدد المصابين بالفيروس حتى تأكدت إصابة أكثر من 500 شخص من أصل 3700 كانوا على متن السفينة.
 
وقال كنتارو أيواتا إنه بدأ يشكك في استراتيجية اليابان لاحتواء الأزمة مع ازدياد أرقام المصابين.
 
وأضاف أنه تعامل مع أزمات الأوبئة المتفشية لأكثر من عقدين من الزمان، بما في ذلك وباء سارس في الصين عام 2003، وإيبولا في أفريقيا في السنوات الأخيرة، لكنه لم يخش وقتها الإصابة بالفيروس.
 
غير أن الوضع كان مختلفا على متن السفينة، إذ قال "كنت خائفا جدا، لأنه لا توجد وسيلة تخبرنا أين يوجد الفيروس بالتأكيد".
 
وأضاف "لم يكن هناك مسؤول متخصص في الوقاية من العدوى. المسؤولون البيروقراطيون كانوا يشرفون على كل شيء".
 
كما لم يتم الانتباه إلى أمور بسيطة، مثل اعتماد نموذج خطي للموافقة على إجراء فحص فيروس كورونا، على الرغم من الأمر ينطوي على مخاطرة، إذ كانت الأوراق نفسها تنتقل بين الحجرات، في حين لم تعمد السلطات مثلا لاستخدام النموذج الشفوي، بحسب الأكاديمي الياباني.
 
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن ماساهيرو كامي، رئيس معهد بحوث الحوكمة الطبية، إن تعامل اليابان مع أزمة السفينة كان "فشلًا كبيرًا".
 
وقال إنه يعتقد أن عددا من الأشخاص "أصيبوا أثناء الحجر الصحي".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout