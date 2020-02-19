ظريف يلتقي أعضاء في الكونغرس الأميركي

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اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان اللقاء بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع بعض الاعضاء في الكونغرس الاميركي يشكل جانباً من الدبلوماسية العامة.



وكتب موسوي في تغريدة له عبر "تويتر" بحسب ما اشارت وكالة "ارنا" الايرانية "ان محمد جواد ظريف لطالما اعلن بانه يجري لقاءات مع بعض الاعضاء في الكونغرس الاميركي بدعوة منهم، لطرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية والحقائق الراهنة في المنطقة".



واضاف: "ان هذه الاجراءات تشكل جانبا من الدبلوماسية العامة والتي تشمل اللقاءات مع النخب ومراكز الفكر واجراء الحوارات مع اصحاب وسائل الاعلام."



وكان السيناتور الاميركي كريس مورفي أعلن عن لقائه مع ظريف، معرباً عن امله في ان يدرك ترامب قيمة هذه المباحثات، وقال: "ان استراتيجية حكومته العشوائية المثيرة للتوترات، لم تحقق سوى تعاظم اقتدار ايران والمزيد من ضعف الولايات المتحدة الاميركية."