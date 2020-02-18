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رئيس كوريا الجنوبية يرسل طائرته لإجلاء مواطنيه من سفينة موبوءة بـ"كورونا" في اليابان

18
FEBRUARY
2020
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أقلعت طائرة رئيس كوريا الجنوبية اليوم من سيئول إلى اليابان لإجلاء 4 كوريين جنوبيين وزوجة يابانية لأحدهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.
 
وحسب تقارير، هناك فريق طبي بالإضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية، على متن طائرة الرئيس مون جيه إن.
 
وأشارت وكالة "يونهاب"، إلى أنه يتوقع أن تغادر الطائرة الرئاسية اليابان صباح يوم غد الأربعاء متوجهة إلى مطار كيمبو الدولي بسيئول.
 
يذكر أن هناك 14 كوريا جنوبيا على متن "دايموند برنسيس"، تسعة منهم ركاب وخمسة آخرون أفراد طاقم، ولم يصب أي منهم بالعدوى.
 
وفي وقت سابق أعلنت السلطات اليابانية تسجيل أكثر من 350 حالة إصابة بـ"كورونا" على متن السفينة المشؤومة التي يبلغ العدد الإجمالي لركابها وأفراد طاقمها حوالي 3700 شخص.
 
وقامت الولايات المتحدة أمس الاثنين بإجلاء مواطنيها من السفينة، بينما يعتزم عدد من الدول تنفيذ عمليات مماثلة أيضا.
روسيا اليوم
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