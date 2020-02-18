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أغنى رجل في العالم يخصص 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ

18
FEBRUARY
2020
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أعلن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون العملاقة، أنه سيخصص 10 مليارات دولار لتمويل علماء ونشطاء ومنظمات غير ربحية ومؤسسات أخرى تكافح لحماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.
 
وقال بيزوس في منشور على "إنستغرام": "التغير المناخي أكبر التحديات أمام كوكبنا. أود أن أتعاون مع آخرين لتوسيع الوسائل المعروفة ولاستكشاف وسائل جديدة لمحاربة الأثر المدمر للتغير المناخي على هذا الكوكب الذي نتقاسمه".
 
وسيبدأ صندوق "بيزوس إيرث" في تقديم منح في إطار المبادرة هذا الصيف.
 
وكان بيزوس تعهد في العام الماضي، بأن تصل الشركة إلى نقطة الحياد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040 لتكون أول مؤسسة كبيرة تعلن عن مثل هذا الهدف، فضلا عن شراء 100 ألف سيارة تسليم بضائع تعمل بالكهرباء.
 
وبيزوس معارض عنيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدار ظهره لاتفاقية باريس للمناخ وانسحب منها، وهو أغنى رجل في العالم، ومن بين قائمة متزايدة من الأثرياء الذين يخصصون أموالا ضخمة لمكافحة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
 
ويشكل خفض الانبعاثات الضارة تحديا لشركة أمازون المتخصصة في التجارة الإلكترونية، التي تسجل 10 مليارات عملية تسليم في العام وتملك شبكة نقل هائلة.
روسيا اليوم
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