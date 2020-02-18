living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سفينة أشباح" قطعت آلاف الأميال.. وظهرت في مكان عجيب

18
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في واقعة غريبة من نوعها ظهرت "سفينة أشباح" قبالة سواحل أيرلندا، بعدما قطعت آلاف الكيلومترات، رغم عدم وجود أي شخص على متنها.
 
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سفينة الشحن، التي يبلغ طولها 77 متراً والتي بنيت عام 1976، وكانت تحمل علم تنزانيا قد جرفتها على مايبدو العاصفة "دينيس"، وذلك في ظاهرة فريدة نسبة تكرارها واحد من مليون، كما يقول أحد الخبراء الإيرلنديين.
 
وجنحت السفينة بعد أن قامت قوات خفر السواحل الأميركية بإنقاذ طاقمها المؤلف من 10 بحارة، على بعد 1300 ميل جنوب شرق برمودا في أكتوبر 2018، علما أن ركاب السفينة كانت قد تقطعت بهم السبل لمدة 20 يوما. 
 
وكانت السفينة وقتها في رحلة عمل من هايتي إلى اليونان، قبل أن تعلق وسط المحيط نتيجة عطل أصابها. 
 
وأشار قائد عملية الإنقاذ وقتها، ترافيس إيمج : "سافرنا لأكثر من 1300 ميل بحري لمساعدة طاقم السفنية قبل أن يصل إليها الإعصار".
 
وكان قد جرى رصد السفينة آخر مرة قبالة سواحل غرب أفريقيا، قبل أن تظهر قبالة سواحل شمال إسبانيا وساحل إنجلترا الغربي، وبعدها رست عند ساحل ترسو في باليكوتون بمقاطعة كورك الأيرلندية قبل يومين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout