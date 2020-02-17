مسلّحون هجموا على كنيسة في بوركينا فاسو .. ٢٤ قتيلاً بينهم القسّ!

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قتل 24 شخصا على الأقل، وجرح أو خطف 18 آخرون، في هجوم على كنيسة بروتستانتية في قرية بشمال بوركينا فاسو، بحسب ما أفاد مسؤولون الاثنين.



وفي حادث منفصل، قُتل خمسة جنود في المنطقة بقنبلة زرعت عند جانب أحد الطرقات، بحسب مصادر أمنية.



وقال حاكم المنطقة الكولونيل سالفو كابوريه، في بيان إن مجموعة من "الإرهابيين المسلّحين" هاجمت قرية بانسي في منطقة ياغا، "واعتدت على السكان المحليين السلميين، بعدما تم التعرّف عليهم والتفريق بينهم وبين الأشخاص الموجودين من غير سكان" المنطقة.

وأوضحت مصادر أمنية أن الهجوم وقع الأحد خلال قداس الأحد الأسبوعية في الكنيسة البروتستنتية.



وذكر كابوريه أن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصا، بينهم القس (...) وإصابة أو خطف 18".