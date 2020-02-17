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الصين تحذر تلك الفئة من البشر "الأكثر عرضة" للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد

17
FEBRUARY
2020
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أطلق باحثون طبيون صينيون تحذيرا شديدا من أن هناك فئة من البشر تعد "الأكثر عرضة" للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.
 
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" دراسة علمية أعدها باحثون في مجال الأورام، أكدوا فيه أن مرضى السرطان يصبحون "أكثر عرضة" للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.
 
وأرجعت الدراسة ذلك إلى ضعف الجهاز المناعي لمرضى السرطان، بسبب الأورام الخبيثة والعلاجات المضادة للسرطان مثل العلاج الكيميائي أو التدخل الجراحي.
 
وأشار الأطباء إلى أن مرضى السرطان هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا"، كما أن تأثيراته وأعراضه وخطورته تكون أكبر بكثير من الفئة غير المصابة بالسرطان.
 
واستند الباحثون في نتائجهم على جمع وتحليل بيانات أكثر من 20 ألف حالة مصابة بعدوى فيروس "كورونا" الجديد من نحو 575 مستشفى في جميع أنحاء الصين.
 
واقترح الباحثون ضرورة أن يخضع مصابو السرطان خاصة كبار السن منهم والذين تعرضوا لعدوى فيروس "كورونا" الجديد لمراقبة وعلاج مكثفين، لأنهم يكونون أكثر عرضة للتعرض إلى خطر الوفاة.
 
وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.
 
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 2048 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 70548 ألف شخص. وفارق، الأحد، الحياة أيضا 105 أشخاص، لترتفع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 1770".
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