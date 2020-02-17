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الخارجية الأمريكية تعلن إجلاء مواطنيها من على متن السفينة السياحية قبالة ساحل اليابان

17
FEBRUARY
2020
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين عن إجلاء أكثر من 300 مواطن أميركي من كانوا على متن السفينة السياحية "ديامون برنسيس" قبالة ساحل اليابان، لافتة إلى أن بينهم 14 شخصا تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.
 
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان قالت فيه "في 16 شباط/ فبراير، سهلت وزارة الخارجية الأمريكية العودة الطوعية لأكثر من 300 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم المباشرين الذين كانوا مسافرين على متن السفينة دياموند برنسيس".
 
وتابعت "أثناء عملية الإخلاء، بعد أن نزل الركاب من السفينة وتم تجهيزهم لنقلهم إلى المطار، تلقى المسؤولون الأميركيون إشعارًا بأن 14 راكبًا، تم اختبارهم قبل يومين إلى ثلاثة أيام، قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد".
 
وتم احتجاز السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير/شباط، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونغ كونغ بالفيروس. 
 
ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.
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