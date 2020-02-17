روحاني يكشف "مفاجأة"

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استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، استقالته من منصبه، ووعد بإكمال ولايته، رغم إقراره بأنه عرض الاستقالة مرتين منذ انتخابه.



ودعا روحاني قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الجمعة المقبل، الناخبين في إيران إلى المشاركة في الاقتراع.

وانتشرت شائعات في إيران مؤخرا بأن روحاني البالغ من العمر 71 عاما، الذي تنتهي ولايته الثانية العام المقبل، يعتزم الاستقالة، إلا أن مكتبه نفى ذلك.

وتعرضت حكومة روحاني لانتقادات شديدة بسبب حالة الاقتصاد الذي يعاني من جراء العقوبات الأميركية، وكذلك لعجزه عن الوفاء بوعوده الانتخابية.

وقال روحاني في مؤتمر صحافي: "ليس من المنطقي أن أستقيل.. لقد قطعنا وعودا للناس، وسنواصل الوفاء بهذه الوعود"، رغم الوضع الاقتصادي والضغوط من "الأعداء".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله: "فكرة الاستقالة (بسبب المشاكل الأخيرة) لم تخطر في بالي مطلقا".

إلا أن الرئيس الإيراني أقر بأنه عرض استقالته مرتين في الماضي، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي رفضها.

وقال روحاني: "في الأشهر الأولى بعد انتخابي، أبلغت المرشد الأعلى إذا كنت تعتقد لأي سبب أن شخصا آخر أو حكومة أخرى يمكن أن تخدم البلاد بشكل أفضل، فأنا مستعد للاستقالة". واستدرك قائلا: "إلا أنه (المرشد) رفض ذلك بشدة".