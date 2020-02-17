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لافروف: صفقة ترامب لن تساهم بحل الصراع في الشرق الأوسط

17
FEBRUARY
2020
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استبعد وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف" أن تساهم صفقة ترامب بحل الصراع في الشرق الأوسط، معتبرا أن واشنطن تجاهلت بشكل أساسي الإطار القانوني المعترف به دوليا، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومبادرة السلام العربية.

وقال لافروف، اليوم الاثنين، في مقابلة مع صحيفة "ستامبا" الإيطالية: "الولايات المتحدة الأمريكية تعرض بأسلوبها حل "بضربة واحدة" قضية من أكثر الصراعات القديمة في عصرنا الحديث، تجاهلت واشنطن في الوقت نفسه، بشكل أساسي الإطار القانوني الدولي المعترف به عالميا للتسوية في الشرق الأوسط، والذي يتضمن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية".

 

وأشار لافروف إلى أن واشنطن تريد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعرض وطرح حلول لجميع القضايا بشكل نهائي، مثل الحدود والمستوطنات والقدس الشرقية واللاجئين - من خلال تنازلات أحادية الجانب لصالح "إسرائيل".

 

وأضاف لافروف: "مثل هذا النهج من غير المرجح أن يساهم في حل الأزمة، وهذا ما تم تأكيده من خلال رفض الفلسطينيين بشكل قاطع ما يسمى"بصفقة القرن".

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