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توفي في عمر الـ86 عاما.. "كورونا" يخطف "مخترع سكين غاما"

16
FEBRUARY
2020
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في خسارة "علمية" جديدة تضاف إلى أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في الصين، أفادت صحيفة الشعب اليومية الحكومية، الأحد، أن العالم البارز في مجال الهندسة الطبية دوان تشنغتشنغ، توفي من جراء إصابته بالمرض القاتل.

وبحسب الصحيفة، فإن العالم في أكاديمية الهندسة الصينية، البالغ من العمر 86 عاما، توفي السبت.

وقالت صحيفة "الشعب" إن دوان ابتكر اختراعات عديدة أبرزها الجراحة الإشعاعية باستخدام سكين "غاما"، الذي يستخدم لعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وغيرها من تشوهات الدماغ.

وخلال هذا النوع من الجراحة، يتم تركيز نحو 200 حزمة صغيرة من الإشعاع على الورم أو أي هدف آخر بدقة بالغة.

وذكرت الصين، الأحد، أنها كشفت عن 2009 حالة جديدة مصابة في البر الرئيسي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 68500، وفقا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.


وأشارت اللجنة في تقرير إلى أن "معدل الوفيات ظل مستقرا عند 142 حالة وفاة جديدة، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في البر الرئيسي حتى الآن 1665 إجمالا، وقد تعافى 9419 شخصا وخرجوا من المستشفيات".

وبدأ تفشي المرض في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة إقليم خوبي، ومنذ ذلك الحين امتد الفيروس إلى أكثر من 24 دولة، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية لاتخاذ تدابير وقائية شاملة، بما في ذلك إغلاق مدن بأكملها.

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