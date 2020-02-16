living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الأميركي يستعين بنظارات ذكية و"لا حاجة لرؤية الأعداء"

16
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يخطط الجيش الأميركي لشراء عشرات الآلاف من النظارات الذكية التي تدعم تقنية "الواقع المختلط"، بغرض تعزيز أداء جنوده في ساحات القتال، وفقا لتقرير نشرته مجلة "بوبيولار ميكانكس" المتخصصة بالأمور التقنية.
 
 
وسيشتري الجيش الأميركي 40 ألف نظارة، لتمكين جنوده من تمييز القوات الصديقة والمعادية، وتوجيه نيرانهم بدقة صوب الأعداء "دون الحاجة لرؤيتهم مباشرة".
 
وحسبما ذكر موقع "آرمي تايمز" العسكري، فإن النظارات ستمنح الجنود ميزة إضافية، بحيث تجعلهم أكثر اطلاعا على الأوضاع في ساحات المعارك، وقدرة على التجاوب الفعال مع المستجدات، فضلا عن تمتعهم بحماية أفضل من النيران التي قد تستهدفهم.
 
وتقف شركة "ميكروسوفت" وراء تطوير نظام "التعزيز البصري المتكامل" أو IVAS، وقد اعتمدته الشركة في نظارات "هولولينز 2" للواقع المختلط، التي تأخذ شكل خوذة الطيارين، وتعرض البيانات لمرتديها.
 
التقنية في ساحات المعارك
 
وحاول الجيش الأميركي خلال العقد الأخير استغلال التطور التقني الهائل في أرض المعركة، حيث استخدم الأجهزة المساعدة الشخصية والهواتف الذكية واللوحية، إلا أن محاولاته لم تحقق النجاح المأمول لأسباب متنوعة، منها على سبيل المثال تشتيت هذه الاختراعات لانتباه الجنود، أو عدم كفاءتها وبطء استجابتها مع التحولات السريعة في الميدان.
 
وبخلاف تلك الاختراعات، تمثل النظارات التي تدعم نظام "التعزيز البصري المتكامل" حلا يسد كل هذه الثغرات، إذ تبقي على تركيز الجنود عاليا في تفاعلهم مع مجريات المعركة، بحيث يستطيع المقاتل مثلا رصد تحركات العدو والإبلاغ عنها في زمن قصير ومن دون أي إهمال لواجباته القتالية.
 
قدرات "خارقة"
 
وستدعم نسخة 2021 من النظارات مجموعة من التقنيات المميزة، كالقدرة على الرؤية ليلا وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، بفضل دمجها لأجهزة استشعار حرارية، كذلك ستدمج النظارات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيمكن الجنود من تتبع الأهداف وإصابتها بدقة كبيرة.
 
وسيوفر الإصدار الحديث ميزة التعرف على الوجوه، كما يجري الحديث عن تقديم خاصية الإطلاق الآلي للأسلحة عبر تمرير أوامر لمنصات الإطلاق من النظارات، وفقا لأوضاع المعركة وتحركات القوات.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout