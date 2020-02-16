"هجوم بالسكين" داخل كنيسة في موسكو.. وإصابة شخصين!

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أوقف رجل الأحد في موسكو بعد طعنه شخصين داخل كنيسة في شمال شرق العاصمة الروسية، حسبما أعلنت السلطات التي لم تشر حتى الآن إلى طابع إرهابي للحادثة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك أن "الشرطة أوقفت رجلاً يبلغ من العمر 26 عاماً من سكان منطقة ليبيتسك (جنوب موسكو) دخل كنيسة في شارع باكونينسكايا صباح 16 شباط وجرح شخصين بسكين"، وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية.

وتولت الأجهزة الطبية معالجة الجرحى، بحسب فولك التي أوضحت أن دوافع الهجوم لا زالت مجهولة.

وبحسب قناة "رن-تي في" المحلية، اقتحم الرجل الكنيسة خلال قداس وقام المصلون بالتصدي له إلى حين وصول الشرطة.