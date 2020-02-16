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ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش

16
FEBRUARY
2020
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دلت نتائج استطلاع حول صور سيلفي نفذته شركة مختصة بمجال إكسسوار الهواتف المحمولة، أن أكثر من 40 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، عرضوا حياتهم للخطر خلال محاولة تصوير سيلفي ناجحة.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن خبراء الشركة استفسروا من 2023 شخصا موقفهم من المخاطرة أثناء التصوير.

وتبين أن أكثر من نصف الذين تم استطلاع آرائهم، على استعداد للوقوف على حافة الهاوية للحصول على لقطة مثالية، وذكر 41 في المئة أنهم قد خاطروا بالفعل أثناء التقاط سيلفي فيما اعترف أربعة بالمئة، بأنهم عرّضوا خلال ذلك حياة الآخرين للخطر.

وقال 11% إنهم أصيبوا بجروح عند محاولة التقاط صورة سيلفي، فمنهم من سقط من تلة، ومنهم من سقط من دراجة ومنهم من ضربته موجة قوية.


وفي مارس الماضي، تعرضت سائحة في ولاية أريزونا الأمريكية لهجوم نمر أسود عند محاولتها التقاط صورة بالهاتف الجوال، لكنها تمكنت من النجاة بأعجوبة.

وفي عام 2018، سقط شاب إسرائيلي من ارتفاع 180 مترا، ومات في حديقة يوسمايت بولاية كاليفورنيا، في محاولته التقاط صورة فوق منحدر حاد.

في وقت سابق، وجدت مجلة "طب الأسرة" في الهند، أن 259 شخصا لقوا حتفهم بين عامي 2011 و2017 في جميع أنحاء العالم في 137 حادثا شخصيا عند التقاط الصور، فيما قتلت أسماك القرش 50 شخصا لنفس الفترة.

 

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