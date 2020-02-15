ظريف: الإنتقام لسليماني لم ينتهِ

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قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إن الانتقام لقائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني "لم ينتهِ بعد".



وأكد ظريف، في تصريحات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن الانتقام غير المنتهي قد تكمله جهات أخرى غير طهران.



وفي نفس السياق، أشار إلى أن بلاده تلقت رسالة من السعودية بعد مقتل سليماني، وأضاف: "لقد تابعنا الرسالة وقمنا بالرد عليها، ولكن المملكة لم ترد مرة". وأوضح أن "رسالة السعودية كان مفادها أننا نريد حوارا قائما على الاحترام مع إيران، وقمنا بالرد على الرسالة بنعم ولكن لم نتلقَ ردا جديدا".