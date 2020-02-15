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قتلوه لأنه يعمل كثيرا.. جريمة مخيفة في إسطنبول

15
FEBRUARY
2020
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شهدت مدينة إسطنبول التركية جريمة بشعة ضرب فيها عمال فندق زميلهم حتى أصابوه بجروح خطيرة توفي على أثرها لاحقا.
 
 
وأفادت صحيفة "حرييت" التركية، الجمعة، بأن العامل إبراهيم كيراز توفي بعد شهور من نقله إلى المستشفى، إثر الجروح الخطيرة التي أصيب بها أثناء عمله.
 
وخلص تحقيق الشرطة التركية إلى أن كيراز قتل على أيدي زملائه لأنه كان يعمل كثيرا.
 
ووجد العامل في أحد فنادق إسطنبول فاقدا للوعي في يوليو 2019، وبدا من الملاحظة الأولية أنه تعرض لإصابات في شتى أنحاء جسده.
 
ونقل كيراز إلى قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات ولاية أورفة، جنوبي البلاد، حيث مكث هناك شهورا قبل أن يفارق الحياة.
 
وعندما فتحت الشرط التركية تحقيقا، تبين أن ما حصل للعامل هو جريمة قتل وليس مجرد حادث، وبعد البحث واستجواب زملاء كيراز في الفندق، اتضح أن هؤلاء قتلوا زميلهم لأنه كان يعمل كثيرا وبجد.
 
وقال أحد هؤلاء القتلة للضحية قبل وقوع الجريمة" أنت تعمل بجد، ونحن نعدك مثالا سيئا. مديرنا يريد منا أن نعمل مثلك".
 
وبحسب التحقيق، فقد ضرب القتلة زميلهم وجروحه ثم تركوه في بئر السلم، وعادوا إلى أعمالهم وكأن شيئا لم يكن.
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