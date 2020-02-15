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رعب كورونا "يضرب" مطار هيثرو في لندن.. احتجاز 8 طائرات خلال ساعات

15
FEBRUARY
2020
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شهد مطار هيثرو في لندن "أزمة" حقيقية، بعد أن تم حجز 8 طائرات صباح السبت، بسبب مخاوف من إصابة عدد من الركاب بفيروس كورونا الجديد.


وطُلب من المسافرين على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية "يونايتد"، القادمة من سان فرانسيسكو، البقاء في الطائرة بعد هبوطهم، لأن شخصا ما على متنها ربما يكون قد أصيب بمرض شبيه بالأنفلونزا.

وبحسب ما ورد حذر الطيار من أنهم سيظلون على مدرج المطار لبعض الوقت، بينما تم إطلاق تحذير "لسبع طائرات أخرى"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وتوقفت رحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية القادمة من كوالا لامبور لمدة ساعتين، بعد أن بات الموظفون قلقين من أن عائلة ماليزية "من حوالي ثمانية أشخاص" قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا.

ورفض مسؤولو الصحة العامة في إنجلترا ومطار هيثرو الإفصاح عن أي تفاصيل حول حادثة صباح السبت، والتي كانت ستشمل مئات الركاب.

لكن الخطوط الجوية "يونايتد" أكدت أن شخصا ما "لم يكن على ما يرام" على متن الرحلة رقم 901 من سان فرانسيسكو.

وقال أحد المسافرين إنه طُلب من المسافرين ملء استمارة، وذلك قبل أن يأتي العمال الذين يرتدون بدلات عازلة لتنظيف الطائرة، في حديثه للديلي ميل.

وقال المسافر على متن رحلة "يونايتد": "الطيار جاء وأخبرنا بأن هناك شكوك حول وجود حالة إصابة بفيروس كورونا على متن الطائرة، وأن السلطات حجزت 7 طائرات أخرى للتأكد من الأمر".

 

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